Руководство «‎Электросетей Армении» завило о продолжении работы после обыска

Глава совета директоров компании «Электрические сети Армении» Нарек Карапетян заявил, что компания продолжит работать в штатном режиме после обыска. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы продолжим работать в штатном режиме», — сказал он.

Племянник бизнесмена Самвела Карапетяна также предположил, что силовики продолжат начатое.

2 июля сотрудники силовых структур Армении начали проводить обыск в центральном офисе компании «Ташир» арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.

Позднее адвокат бизнесмена Арам Вардеванян на пресс-конференции в Ереване заявил, что дело российского бизнесмена Самвела Карапетяна, задержанного в Ереване, — это правовой абсурд, содержащий элементы политического преследования.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.