На Украине рассказали, когда начнут переговоры о вступлении в Евросоюз

Украина уже в июле готова начать первые переговорные кластеры по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

«Украина готова в июле открывать первые три переговорных Кластера о вступлении в ЕС», — говорится в сообщении издания.

8 июля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в министерстве иностранных дел создадут отдельное управление по вопросам НАТО и департамент ЕС.

В свою очередь, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз. По его словам, официальному Брюсселю не удастся игнорировать позицию Венгрии по этому вопросу.

Орбан подчеркнул, что если провести опрос во всех европейских странах о вступлении Украины в ЕС, то большинство населения проголосовало бы против, как и в Венгрии.

Ранее Орбан объяснил приостановку процесса вступления Украины в Евросоюз.