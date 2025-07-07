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В МИД Финляндии отреагировали на случаи домогательств своего посла в Португалии

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото
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Michael Nitzschke/Global Look Press

МИД Финляндии вынес письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

Причиной предупреждения стало нарушение служебной этики. По данным издания, Майя-Луото обвиняется в неподобающем поведении, истериках, домогательствах и эмоциональном насилии.

В публикации говорится, что несмотря на то, что посол создает «напряженную атмосферу» в посольстве, она сохранит свои служебные обязанности в МИД Финляндии. При этом министр иностранных дел страны Элина Валтонен уже обратилась к президенту Александру Стуббу с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне.

Отмечается, что сотрудники посольства несколько раз подавали жалобы на посла, отмечая ее непрофессиональное поведение. Первая поступила в октябре 2024 года, через месяц после того, как Титте Майя-Луото приступила к исполнению обязанностей посла в Лиссабоне.

До этого ирландский журналист Чей Боуз рассказал, как посол ФРГ Александр Ламбсдорф опозорился в Москве. По его словам, немецкое правительство поступило «нелепо», когда назначило послом в РФ, человека, не знающего русский язык.

Ранее украинский посол устроил скандал из-за фильма об СВО.

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