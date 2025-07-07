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Стало известно, когда Госдума рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса

Володин: Госдума рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса 8 июля
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Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании 8 июля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра, 8 июля», — говорится в сообщении.

До этого Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин считает рабочий опыт Андрея Никитина наилучшим для задач, поставленных перед министерством транспорта.

7 июля Путин освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавлял ведомство с мая 2024 года. До этого он пять лет был губернатором Курской области.

Позднее стало известно, что 7 июля Старовойт покончил с собой в Одинцово. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, это произошло после того, как его бывший заместитель, экс-глава Курской области Алексей Смирнов дал против него показания. Известно, что Смирнов арестован за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.

Ранее Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения.

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