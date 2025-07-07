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Президент Ирана отверг обвинения в разработке ядерного оружия

Пезешкиан: Тегеран не намерен разрабатывать ядерное оружие
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Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Тегеран не намерен разрабатывать ядерное оружие, обвинения в обратном исходят от Израиля. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

«Как я уже неоднократно говорил: мы не хотим войн, мы не стремимся к разработке ядерного оружия. А этот ложный образ, это ошибочное представление, укоренившееся в умах американских чиновников и тех, кто принимает решения, — это результат дьявольских махинаций, спровоцированных (премьер-министром Израиля Биньямином. — «Газета.Ru») Нетаньяху и израильским режимом», — подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, Тегеран после приостановки сотрудничества с МАГАТЭ готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.

5 июля Такер Карлсон сообщил, что взял интервью у президента Ирана. По словам журналиста, цель интервью — попытаться узнать у Пезешкиана, как Тегеран планирует выстраивать взаимоотношения с Израилем и США.

До этого Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». Позже к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Ранее стало известно о масштабах убытков Израиля после конфликта с Ираном.

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