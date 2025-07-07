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Президент Ирана обвинил Израиль в покушении

Пезешкиан заявил о попытке покушения на него, организованной властями Израиля
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Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти Израиля пытались совершить на него покушение, но оно провалилось. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они [Израиль] пытались, действовали соответствующим образом, но потерпели неудачу», — сказал президент Ирана.

До этого немецкая газета Bild писала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике больше 25 дней, поскольку прячется в бункере с начала ударов Израиля.

Также сообщалось, что Хаменеи перевели в особо охраняемое место под защиту сверхсекретного элитного подразделения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

Ранее Иран получил данные о том, что США не планируют смену режима в стране.

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