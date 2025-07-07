На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии сообщили о телефонном разговоре фон дер Ляйен с Трампом

ЕК: Урсула фон дер Ляйен провела с Трампом «хороший обмен мнениями» по телефону
true
true
true
close
Thierry Monasse/dpa/Global Look Press/Ken Cedeno/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели «хороший обмен мнениями» по телефону в воскресенье, 6 июля. Об этом заявил представитель Комиссии, передает Reuters.

По данным организации, целью Евросоюза по-прежнему является достижение торгового соглашения с Вашингтоном к 9 июля.

«Мы хотим достичь соглашения [по тарифам] с США <...> Мы хотим достичь взаимовыгодных результатов, а не проигрышных», — заявил представитель журналистам в ходе брифинга.

До этого глава минфина США Скотт Бессент заявил, что приостановленные торговые пошлины США вступят в силу 1 августа, если к этому времени не будет достигнут прогресс в двусторонних переговорах.

Президент США Дональд Трамп остался доволен итогами саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в нидерландской Гааге. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что пошлины Трампа сыграют на руку их жертвам.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами