В Еврокомиссии сообщили о телефонном разговоре фон дер Ляйен с Трампом

ЕК: Урсула фон дер Ляйен провела с Трампом «хороший обмен мнениями» по телефону

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели «хороший обмен мнениями» по телефону в воскресенье, 6 июля. Об этом заявил представитель Комиссии, передает Reuters.

По данным организации, целью Евросоюза по-прежнему является достижение торгового соглашения с Вашингтоном к 9 июля.

«Мы хотим достичь соглашения [по тарифам] с США <...> Мы хотим достичь взаимовыгодных результатов, а не проигрышных», — заявил представитель журналистам в ходе брифинга.

До этого глава минфина США Скотт Бессент заявил, что приостановленные торговые пошлины США вступят в силу 1 августа, если к этому времени не будет достигнут прогресс в двусторонних переговорах.

Президент США Дональд Трамп остался доволен итогами саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в нидерландской Гааге. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что пошлины Трампа сыграют на руку их жертвам.