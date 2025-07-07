Стало известно, когда утвердят кандидатуру на должность министра транспорта РФ

Госдума (ГД) РФ приступит к утверждению кандидатуры на должность министра транспорта в июле. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба.

«Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер считает рабочий опыт Андрея Никитина наилучшим для задач, поставленных перед министерством транспорта.

7 июля президент освободил министра транспорта РФ Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавил ведомство в мае 2024 года, а до этого пять лет занимал пост губернатора Курской области.

Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, с февраля текущего года работавший в должности заместителя главы Минтранса РФ. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.

Ранее президент РФ назвал транспорт одной из важнейших сфер деятельности в стране.