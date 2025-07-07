Лавров отреагировал на сообщения якобы о планах России «оккупировать» Европу

Лавров: Россия не планирует «нападать» на Европу и тем более «оккупировать» ее

Россия не планирует «нападать» на страны Европы и тем более их «оккупировать». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно», — сказал министр, комментируя сообщения западных разведывательных агентств о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит оккупацию Европы якобы для расширения там российского влияния.

Дипломат согласился с мнением экспертов и аналитиков о том, что правящие круги стран Европы, США и Канады усиленно создают из России образ врага, чтобы сплотить население, «демонизируют» страну при помощи манипуляций в информационном пространстве.

Лавров подчеркнул, что, раздувая мифическую российскую угрозу, руководители стран Запада пытаются отвлечь внимание от своих проблем, например инфляции, роста безработицы, нелегальной миграции.

Министр добавил, что Россию тревожит тот факт, что Европа раскручивает маховик русофобии, перезапускает военно-промышленный комплекс и призывает к борьбе с РФ.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов» для противостояния России.