На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров отреагировал на сообщения якобы о планах России «оккупировать» Европу

Лавров: Россия не планирует «нападать» на Европу и тем более «оккупировать» ее
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия не планирует «нападать» на страны Европы и тем более их «оккупировать». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно», — сказал министр, комментируя сообщения западных разведывательных агентств о том, что президент России Владимир Путин якобы готовит оккупацию Европы якобы для расширения там российского влияния.

Дипломат согласился с мнением экспертов и аналитиков о том, что правящие круги стран Европы, США и Канады усиленно создают из России образ врага, чтобы сплотить население, «демонизируют» страну при помощи манипуляций в информационном пространстве.

Лавров подчеркнул, что, раздувая мифическую российскую угрозу, руководители стран Запада пытаются отвлечь внимание от своих проблем, например инфляции, роста безработицы, нелегальной миграции.

Министр добавил, что Россию тревожит тот факт, что Европа раскручивает маховик русофобии, перезапускает военно-промышленный комплекс и призывает к борьбе с РФ.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов» для противостояния России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами