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Келлог посетит конференцию по восстановлению Украины в Риме

Келлог посетит конференцию по восстановлению Украины и встретится с Зеленским
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посетит Рим, чтобы пообщаться с Владимиром Зеленским и принять участие в конференции по восстановлению страны. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.

Как следует из текста, Келлог войдет в состав американской делегации, которую 10 и 11 июля примет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На конференции по восстановлению Украины будут присутствовать Владимир Зеленский, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

До этого специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании времени.

Президент Владимир Путин в свою очередь заявлял о готовности Москвы к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее Келлог прокомментировал беседу Трампа и Зеленского.

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