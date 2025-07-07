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На Западе назвали причины отказа Трампа от поставок оружия Украине

NI: США отказываются от поставок помощи Украине из-за истощения запасов оружия
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Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон отказался от поставок вооружений Украине из-за истощения собственных запасов оружия, пишет The National Interest (NI).

«Пауза, вероятно, говорит об отходе администрации Трампа от прокси-войны эпохи Байдена, в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа «Америка прежде всего». Возобновят ли Соединенные Штаты поставки, будет зависеть от завершения Пентагоном аудита запасов», — говорится в материале издания.

Авторы подчеркивают, что дефицит национальных запасов оружия США также становится все более заметным. Свою роль в этом сыграл недавний конфликт Израиля и Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «очень много» помогает Украине в конфликте с Россией. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему бы Вашингтону не помочь Украине так же, как он помогает Израилю.

Ранее МИД Украины раскрыл цели переговоров с Россией.

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