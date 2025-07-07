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Зампостпреда при ОБСЕ указал на ультиматум Запада по Украине

Буякевич: западные страны пытаются ставить России ультиматумы
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Omar Havana/AP

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич рассказал РИА Новости, что представители Западной Европы и Великобритании в ОБСЕ не хотят политурегулирования по Украине, вместо этого ставят ультиматумы.

Он добавил, что подход Брюсселя и Лондона к политическому урегулированию не учитывает интересов России.

«Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — рассказал Буякевич.

Он уточнил, что в России никто не собирается давать Украине время на перевооружение и перегруппировку.

До этого Буякевич говорил, что позиция по отношению к России на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не монолитна.

Дипломат отметил, что России на площадке удается донести свою позицию. По его словам, сейчас самыми агрессивными оппонентами РФ являются скандинавские страны и Прибалтика. При этом Франция и Германия сохраняют агрессивный настрой, но в меньше степени, подчеркнул зампостпреда.

Ранее в РФ заявили, что Запад демонизирует Россию.

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