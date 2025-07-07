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В МИД РФ заявили, что в Европе растет число сторонников диалога с Россией

Грушко: в Европе понимают, что отсутствие диалога с РФ противоречит их интересам
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал «Известиям», что в Европе растет число сторонников диалога с Россией.

По словам дипломата, сегодня политику Евросоюза определяет «агрессивное большинство».

«Одновременно мы фиксируем все больше и больше трезвых голосов <...>. Мы видим, что многие политические силы в Европе в различных странах, в том числе, например, в Германии, прекрасно понимают, что отсутствие диалога с Россией противоречит интересам этих стран, ухудшает ситуацию в области безопасности», — пояснил Грушко.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что позиция по отношению к России на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не монолитна.

Дипломат отметил, что России на площадке удается донести свою позицию. По его словам, сейчас самыми агрессивными оппонентами РФ являются скандинавские страны и Прибалтика. При этом Франция и Германия сохраняют агрессивный настрой, но в меньше степени, подчеркнул зампостпреда.

Ранее в РФ заявили, что Запад демонизирует Россию.

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