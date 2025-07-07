Петро: в течение ближайшего года начнется дистанцирование союзников от Украины

Эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза заявил, что в течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут отдаляться от Киева.

«Если текущие тренды продолжатся ... что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав, <…> Они объявят, что Украина не может победить и нам следует содействовать переговорам», — поделился Петро.

Он добавил, что для выживания Украине потребуются мирные переговоры, если Россия сохранит текущую динамику, свою способность производить оружие и пополнять ряды армии.

До этого издание L'Antidiplomatico писало, что Украине грозит серьезный кризис из-за приостановки выделения ей помощи со стороны США.

В публикации говорится, что без поставляемых США систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотным летательным аппаратам, оборона Украины может рухнуть.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.