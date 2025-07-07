Херсон превратился в прифронтовую зону с активным размещением военных подразделений и сокращением гражданского управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.

По данным источников, в многоэтажных зданиях развернуты пункты управления беспилотниками и станции РЭБ. Значительная часть населения покинула город и прибрежные районы. Местная администрация сохраняет лишь формальный статус — большинство чиновников проживают в Николаеве.

В городе фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением. Деятельность оставшихся представителей власти сосредоточена преимущественно на взаимодействии с военными.

4 июля РИА Новости сообщило, что личный состав Вооруженных сил Украины разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Сальдо выразил готовность подтвердить законность референдума в Херсонской области в ООН.