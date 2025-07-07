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Путин считает, что дружная «команда Путина» сможет все

Путин уверен, что у «команды Путина» все получится
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Сплоченность и единство «команды Путина» позволят добиться любых целей. Об этом заявил сам президент России Владимир Путин в ходе беседы с участником Народного фронта, оказывающим помощь бойцам на передовой, подчеркнув силу командной работы, передает ТАСС.

Активист Дмитрий поделился своими впечатлениями о гуманитарной деятельности, которую он и его товарищи реализуют в освобожденных городах, контролируемых Вооруженными силами РФ. Волонтеры Народного фронта оказывают поддержку не только военным, но и мирным жителям, помогая в восстановлении семейных связей.

Президент обратился к активисту, одетому в защитную толстовку с надписью «Команда Путина» на груди.

«У нас все получится, потому что мы — единая команда», — сказал глава государства.

Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы», где сообщил о сборе 54,5 млрд рублей на нужды СВО. Президент также рассказал, что военное командование попросило передать на фронт списанные автомобили государственных ведомств. Кроме того, глава государства заверил, что Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.

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