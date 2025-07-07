Силуанова избрали председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

Министр финансов России Антон Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

«Совет директоров избрал <...> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», — говорится в заявлении.

Полномочия Силуанова продлятся до следующего заседания совета в 2026 году.

6 июля Силуанов заявил, что члены БРИКС поддержали создание гарантийного механизма для роста инвестиций.

Недавно президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

Ранее Колумбия подключилась к банку БРИКС.