Трамп допустил скорое заключение сделки по прекращению огня в Газе

Трамп: сделка о прекращении огня в Газе может быть достигнута в течение недели

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности скорого достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, имеются хорошие шансы, что сделка с палестинским движением ХАМАС будет достигнута в течение недели. Об этом Трамп заявил журналистам перед вылетом из Нью-Джерси.

6 июля британская газета Financial Times сообщила, что переговоры, на которых будет рассматриваться окончательное завершение боевых действий в Газе, начнутся в первый же день перемирия в случае его достижения.

В тот же день сообщалось, что Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Ранее в Израиле допустили принятие сложных решений для освобождения заложников в Газе.