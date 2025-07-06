Слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте о президенте России Владимире Путине являются признанием вассального положения Европы перед США. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.

«Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект «Украина» в 2021 году», — написал журналист.

По словам Христофору, перед реализацией проекта экс-президент США Джо Байден позвонил бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Тогда бывший американский лидер предложил начать конфликт против России чужими руками, используя Украину и санкции, отметил журналист.

5 июля Рютте заявил, что Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». По его словам, китайский лидер в первую очередь обратится за помощью к Путину, чтобы он якобы «отвлек США в Европе». По мнению генсека НАТО, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО о Китае и России.