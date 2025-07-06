Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале охарактеризовал заявления генсека НАТО Марка Рютте о возможном нападении России на страны ЕС как продиктованные «паническими ожиданиями».

Сенатор предположил, что подобные страхи генсека Альянса связаны с детскими обидами. Карасин отметил, что Рютте «пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя». Стратегические рассуждения генсека о гипотетическом сговоре Москвы и Пекина политик сравнил с «эмоциями похмельного человека».

Сенатор указал, что американская пресса охотно цитирует такие гипотетические сценарии, формируя у читателей соответствующие мысли. Он напомнил, что именно политика НАТО по продвижению на восток к границам РФ, которую Карасин назвал не просто ошибкой, а вызовом, привела к трагическим последствиям. Политик подчеркнул, что за решения прошлого придется отвечать.

До этого Марк Рютте заявил, что решение об обязательном призыве в армию в Европе будут принимать правительства отдельных стран. Он отрицательно ответил на вопрос, придется ли Европе ввести обязательный призыв в вооруженные силы.

Газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Ранее в Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину.