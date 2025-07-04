Зеленский предложил конфисковать 1,5 тыс. российских вагонов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о принудительном изъятии 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих России. Об этом свидетельствуют материалы на сайте украинского парламента.

«Цель — предотвращение контроля РФ за вагонами... существует потребность изъятия имущества в пользу Украины», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ утверждает решение Совета нацбезопасности Украины от 2024 года, но сам текст закона пока не опубликован. Изъятие обосновывается «общественной необходимостью».

Сегодня, 4 июля, Зеленский пересказал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по тему усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с Зеленским военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации». Украинский президент выразил готовность к «прямым проектам с Америкой».

Ранее на Западе назвали основные промахи Зеленского.