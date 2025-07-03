Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении боев на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий», — уточнил Ушаков.

Путин в шестой раз созвонился с Трампом. Российский президент поздравил американского с Днем независимости и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении государственности США. Главы государств обсудили еще несколько тем, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.