На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио перенес визиты в две страны ради встречи с Нетаньяху

Nikkei Asia: Рубио перенес визиты в Японию и Южную Корею из-за Нетаньяху
true
true
true
close
Craig Hudson/Reuters

Глава госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио сдвинул сроки визита в Южную Корею и Японию, чтобы вместе с президентом Дональдом Трампом встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Рубио уведомил правительства Японии и Южной Кореи, что его график будет сдвинут <...>. Вместо этого высокопоставленный американский дипломат посетит встречу между Трампом и Нетаньяху, запланированную на понедельник в Вашингтоне», — говорится в статье.

Отмечается, что решение о переносе сроков поездок приняли 2 июля в ходе совещания членов госдепа.

1 июля Нетаньяху сообщил на заседании правительства, что на следующей неделе он отправится в Вашингтон и встретится там с Трампом, Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

По словам Нетаньяху, эта поездка состоится на фоне «великой победы», достигнутой Израилем в ходе антииранской операции «Восстающий лев».

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами