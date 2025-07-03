Рубио перенес визиты в две страны ради встречи с Нетаньяху

Nikkei Asia: Рубио перенес визиты в Японию и Южную Корею из-за Нетаньяху

Глава госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио сдвинул сроки визита в Южную Корею и Японию, чтобы вместе с президентом Дональдом Трампом встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Рубио уведомил правительства Японии и Южной Кореи, что его график будет сдвинут <...>. Вместо этого высокопоставленный американский дипломат посетит встречу между Трампом и Нетаньяху, запланированную на понедельник в Вашингтоне», — говорится в статье.

Отмечается, что решение о переносе сроков поездок приняли 2 июля в ходе совещания членов госдепа.

1 июля Нетаньяху сообщил на заседании правительства, что на следующей неделе он отправится в Вашингтон и встретится там с Трампом, Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

По словам Нетаньяху, эта поездка состоится на фоне «великой победы», достигнутой Израилем в ходе антииранской операции «Восстающий лев».

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.