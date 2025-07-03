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Администрация Трампа перенесла подписание закона о налогах и расходах на вечер пятницы

Punchbowl: подписание закона о налогах и расходах Трампа отложено на пятницу
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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла церемонию подписания закона о налогах и расходах с утра на 17:00 по местному времени (00:00 мск). Об этом сообщает портал Punchbowl.

Изначально планировалось провести ее в 9:00. Законопроект прошел утверждение в сенате во вторник после долгих дебатов и чтения всех 940 страниц. Нижняя палата приняла его в мае, но после поправок конгресс повторно голосует за документ.

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект еще в мае, однако после внесенных в него поправок в сенате конгрессмены со среды голосуют по документу повторно.

29 июня сенат США провел процедурное голосование по законопроекту «о расходах и налогах», что открывает возможность для его принятия в ближайшие дни, к установленному Республиканской партией дедлайну — 4 июля.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов. Вместе с этим в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, вступление законопроекта в силу оставит без медицинской страховки порядка 10,9 млн человек. Он также лишит не менее трех миллионов человек права на продовольственную помощь.

Одновременно с этим закон позволит США увеличить расходы на оборону, а также на «обеспечение безопасности» на южной границе государства.

Ранее в США заявили, что Трамп не до конца разбирается в деталях законопроекта о расходах.

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