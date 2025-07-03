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Штаб-квартиру ХДС в Германии облили красной краской

Welt: в Гамбурге неизвестные облили красной краской штаб-квартиру партии ХДС
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abendblatt.de

В Гамбурге неизвестные облили красной краской штаб-квартиру партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая входит в федеральную правительственную коалицию. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что свидетели обнаружили красную краску и надпись на фасаде здания утром 3 июля.

«Гамбургскую штаб-квартиру ХДС в Винтерхуде (район города. — прим. ред.) снова облили краской...» — говорится в материале.

В октябре 2024 года неизвестный также измазал красной краской штаб-квартиру ХДС в Берлине. Сотрудник службы безопасности обратил внимание на человека в маске около 3:30 (4:30 мск). Злоумышленник написал красной краской несколько слов, связанных с ближневосточным конфликтом, и скрылся.

ХДС входит в правительственную коалицию наряду с Христианско-социальным союзом (ХСС) и социал-демократами (СДПГ). Лидером этой фракции является нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее в Финляндии облили краской здание министерства обороны.

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