В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днем независимости США

Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры. Пресс-служба сообщит по факту, поздравит ли президент РФ Владимир Путин своего американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США 4 июля. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдет», — отметил представитель Кремля.

В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что диалог между Россией и США дает надежду на реальные сдвиги в двусторонних отношениях. По его словам, работа с администрацией Трампа, в отличие от администрации Байдена, носит характер дружеского партнерского общения.

Кроме того, Ушаков уточнил, что сейчас диалог идет несколько по-другому.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал в интервью французскому журналу Le Point, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.