В Госдепе отказались «спекулировать» о прекращении огня на Украине

Госдеп: США не готовы спекулировать о сроках прекращения огня на Украине

Власти США не готовы спекулировать о сроках возможного заключения соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Я не собираюсь спекулировать», — заявила она.

По словам Брюс, президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживают заключение подобного соглашения между сторонами конфликта.

В ходе этого же выступления она заявила, что долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом американского лидера.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что разрешить ситуацию вокруг Украины не так легко, как это может показаться со стороны. В подтверждение своих слов российский лидер привел заявление Трампа, который изначально верил, что сможет быстро достичь мира на Украине, но потом признал трудность урегулирования конфликта.

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