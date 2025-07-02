Захарова предложила переименовать Евросоюз

Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры «ЕС» на «ЕБ», поскольку теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок. Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Готовность фактически работать на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует, что Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру», — сказала Захарова.

Она отметила, что нагнетание истерии вокруг «российской угрозы» используется европейскими лидерами для милитаризации ЕС. По словам Захаровой, эта политика идет в ущерб социально-экономическому развитию стран — участниц объединения.

«Они называют это курсом против России. На самом деле они занимаются просто каким-то самоуничтожением», — подытожила она.

До этого Захарова заявила, что перезагрузка отношений РФ со странами Европы станет возможной, только когда в этих государствах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию. Также она заявила о необходимости прекратить санкционную политику в отношении России и военные поставки Киеву.

По словам представителя МИД, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и равноправного сотрудничества.

Ранее Песков усомнился в готовности Европы услышать позицию России.