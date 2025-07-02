На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков усомнился в готовности Европы услышать позицию России

Песков: европейцы едва ли готовы услышать позицию РФ, но смысл в разговорах есть
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Конструктивный смысл в разговоре с европейцами есть всегда, несмотря на то, что сейчас они не особо готовы услышать позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Готовы ли услышать? Вряд ли. Но пока на нынешнем этапе достаточно, даже если готовы слушать», — сказал Песков, комментируя телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Он назвал диалог двух лидеров позитивным событием.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что это первый почти за три года прямой диалог лидеров РФ и Франции.

В ходе этого разговора российский лидер обвинил западные страны в конфликте на Украине. Путин отметил, что СВО стало следствием политики Запада, направленной на игнорирование интересов безопасности РФ. Кроме того, глава государства заявил, что Запад пытается затянуть конфликт, поставляя Киеву различные вооружения.

В беседе с Макроном Путин подчеркнул, что для завершения спецоперации на Украине необходимо устранить ее первопричины. Он добавил, что Украине и Западу надо признать новые территориальные реалии.

Ранее в Елисейском дворце сообщили о желании Макрона продолжить общение с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами