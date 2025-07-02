Песков усомнился в готовности Европы услышать позицию России

Песков: европейцы едва ли готовы услышать позицию РФ, но смысл в разговорах есть

Конструктивный смысл в разговоре с европейцами есть всегда, несмотря на то, что сейчас они не особо готовы услышать позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Готовы ли услышать? Вряд ли. Но пока на нынешнем этапе достаточно, даже если готовы слушать», — сказал Песков, комментируя телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Он назвал диалог двух лидеров позитивным событием.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что это первый почти за три года прямой диалог лидеров РФ и Франции.

В ходе этого разговора российский лидер обвинил западные страны в конфликте на Украине. Путин отметил, что СВО стало следствием политики Запада, направленной на игнорирование интересов безопасности РФ. Кроме того, глава государства заявил, что Запад пытается затянуть конфликт, поставляя Киеву различные вооружения.

В беседе с Макроном Путин подчеркнул, что для завершения спецоперации на Украине необходимо устранить ее первопричины. Он добавил, что Украине и Западу надо признать новые территориальные реалии.

Ранее в Елисейском дворце сообщили о желании Макрона продолжить общение с Путиным.