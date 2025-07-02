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ФБР нашло место для штаб-квартиры после 20 лет поисков

Штаб-квартира ФБР разместиться в здании, которое занимало USAID в Вашингтоне
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Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) после почти 20 лет поисков выбрало новое место для своей штаб-квартиры. Теперь она будет находиться в бывшем здании Агентства США по международному развитию (USAID), пишет New York Times.

ФБР и Администрация общих служб США объявили о выборе места 1 июля. Теперь штаб-квартира будет находиться в здании имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Директор бюро Кэш Патель назвал это «историческим моментом». Комиссар Администрации общих служб Майкл Питерс отметил, что это решение не только обеспечило «первоклассное место» для ФБР, но и сэкономило миллиарды долларов на строительстве нового здания.

До этого администрация президента США Дональда Трампа отказалась переносить штаб квартиру ФБР за пределы Вашингтона. До того этого ходили слухи, что в пригороде Вашингтона в штате Мэриленд может начаться строительство нового комплекса ФБР. По подсчетам экспертов, оно бы продлилось несколько лет и обошлось в миллиарды долларов.

1 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что USAID, которое ранее располагалось в здании имени Рональда Рейгана, официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует масштабные увольнения в ЦРУ и других спецслужбах.

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