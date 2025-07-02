Назван инициатор разговора Путина и Макрона

Разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«От Германии, Великобритании запросов (на телефонный разговор. — прим. ред.) не было. Инициатива была французской стороны, но Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог. Разговор был весьма содержательный, свыше двух часов продлился», — сказал представитель Кремля.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов и носил «содержательный характер», как подчеркнули в Кремле. Главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики стран Запада, которые много лет игнорировали интересы безопасности России, создавали в республике «антироссийский плацдарм» и «потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина.