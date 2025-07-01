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Путин пообещал врио главы Тамбовской области помощь со стороны правительства

Путин: правительство будет помогать и поддерживать власти Тамбовской области
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Правительство России окажет помощь и поддержку властям Тамбовской области. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Первышовым, сообщает РИА Новости.

«Удачи Вам. Правительство будет помогать и поддерживать», — сказал глава государства по итогам доклада чиновника.

1 июля в Кремле прошла встреча Путина и Первышова. Российский лидер заслушал доклад Первышова о первых шагах на посту главы региона и планах на будущее.

Первышов возглавил Тамбовскую область в ноябре 2024 года. Он является участником первого потока образовательной программы «Время героев».

Накануне Путин заявил в ходе совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, что все задачи по развитию новых регионов страны должны быть выполнены в полном объеме. По его словам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей.

Ранее Путин посетил Курскую область.

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