Глава МИД России Сергей Лавров обстоятельно изложил руководству и членам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ оценки текущей геополитической ситуации, акцентировав риски растущей политизации торгово-экономической сферы. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

«Состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая отдельные аспекты деятельности иностранных компаний в России», — уточнили в министерстве.

30 июня в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что введенные Евросоюзом санкции в отношении России привели к падению доверия государств глобального Юга к SWIFT. Всем развивающимся странам стало очевидно, что международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей используется как инструмент политического давления Запада.

До этого Лавров сообщил, что России нужны «железобетонные гарантии» по Украине, так как формула «доверяй, но проверяй» недостаточна.

Ранее Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли.