Глава Гагаузии Гуцул рассказала, зачем власти Молдавии завели на нее дело

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии используют ее дело как пример для запугивания оппозиции. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
«Гуцул сегодня стала примером публичной порки, человеком, который будет примером для других членов оппозиции, чтобы они не шли против нынешней власти, чтобы сдерживали себя», — сказала она.
В разговоре с ТАСС Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от поста главы Гагаузии в обмен на прекращение уголовного дела.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.
11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила политика под арестом.
1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.
Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.