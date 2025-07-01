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Путин проведет совещание с правительством

Путин 2 июля обсудит с кабмином развитие опорной сети аэропортов
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видеоконференцсвязи обсудит с членами правительства развитие опорной сети аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что с докладом по указанной теме выступит министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.

Накануне, 30 июня, сообщалось, что российское правительство одобрило идею ввести взимаемый с авиакомпаний сбор на строительство и реконструкцию аэропортов.

Согласно утвержденным правительственным поправкам к прошедшему первое чтение в Госдуме законопроекту, Воздушный кодекс России может быть дополнен новой статьей о сборе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Деньги с авиакомпаний будут взиматься в определенных кабмином конкретных аэропортах.

17 мая Путин распорядился о возведении нового аэропорта в районе бухты Ефремова на полуострове Таймыр.

Ранее в России запланировали масштабное обновление аэродромов.

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