Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видеоконференцсвязи обсудит с членами правительства развитие опорной сети аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что с докладом по указанной теме выступит министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.

Накануне, 30 июня, сообщалось, что российское правительство одобрило идею ввести взимаемый с авиакомпаний сбор на строительство и реконструкцию аэропортов.

Согласно утвержденным правительственным поправкам к прошедшему первое чтение в Госдуме законопроекту, Воздушный кодекс России может быть дополнен новой статьей о сборе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Деньги с авиакомпаний будут взиматься в определенных кабмином конкретных аэропортах.

17 мая Путин распорядился о возведении нового аэропорта в районе бухты Ефремова на полуострове Таймыр.

Ранее в России запланировали масштабное обновление аэродромов.