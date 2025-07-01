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Президент Литвы заявил, что Балтии нужен «план А, Б и В» против России

Президент Литвы Науседа: Балтии нужен «план А, Б и В» на случай угроз от России
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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам Балтии нужен «план А, Б и В» на случай якобы угроз со стороны России, поскольку позиция Соединенных Штатов относительно защиты стран Европы остается неясной. Его слова приводит Financial Times.

По словам Науседы, из-за небольшой территории и близости к России страны Балтии не имеют «стратегической глубины», как Украина.

«Мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода, а затем ожидаем, что придет подкрепление», — сказал президент Литвы.

Он подчеркнул, что странам Балтии нужен «план А, Б и В», поскольку существуют вопросы относительно обязательств США перед Европой. Как отмечает FT, страны региона якобы могут стать «первой целью» в случае масштабной эскалации.

До этого глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Он подчеркнул, что если российская сторона нападет, то «мы принесем войну в Россию».

Министр добавил, что на предстоящем саммите НАТО члены блока обсудят увеличение оборонных расходов, а также новые варианты немедленного реагирования в случае российского нападения.

Ранее Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность.

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