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Песков ответил на обвинения США в затягивании переговоров по Украине

Песков: выполнение договоренностей, достигнутых РФ и Украиной, требует времени
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Александр Рюмин/РИА Новости

Выполнение договоренностей, достигнутых Россией и Украиной в рамках предыдущих двух встреч в Стамбуле, требует времени. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недовольство США темпами ведения переговоров по урегулированию конфликта.

«Я воздержусь, честно говоря, не буду давать оценку темпам ведения переговоров, потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он также добавил, что переговоры — это емкая с точки зрения времени операция. По его словам, трудно говорить об ускорении темпов переговоров, поскольку необходимо выполнить ряд определенных подготовительных мероприятий и осуществить обмены, о которых стороны договорились ранее.

«Работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит», — подчеркнул Песков.

30 июня спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в соцсети Х упрекнул Россию в затягивании времени и призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров с целью завершения войны.

Кроме того, Келлог прокомментировал недавние комментарии Пескова относительно состояния переговорного процесса, назвав их «оруэлловскими».

До этого Песков заявил, что в ближайшее время проведение новой встречи с украинской стороной не планируется. При этом он выразил надежду на то, что вскоре появится ясность относительно сроков проведения очередного раунда переговоров.

Ранее на Украине признали, что Зеленский находится в тяжелом положении и не имеет козырей на переговорах с Россией.

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