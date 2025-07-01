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Швеция выделит $180 млн на поддержку Украины

Швеция направит Украине $180 млн, пересмотрев помощь другим странам
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Global Look Press

Швеция направит на поддержку Украины около 1,67 млрд крон ($180 млн), пересмотрев структуру оказываемой другим странам экономической помощи. Об этом сообщается в пресс-релизе канцелярии правительства страны, передает ТАСС.

Шведское правительство также приняло решение о постепенном отказе от программы сотрудничества с Афганистаном и региональной стратегии сотрудничества по развитию со странами Азии и Океании. Целью назван переход от оказания экономической помощи к торговле.

«Мы выделяем 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на усилия по спасению жизни людей по всему миру», — заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Дуса, отметив, что Стокгольм не может покрыть сокращение помощи со стороны Вашингтона, но будет делать все возможное.

По его словам, поддержка Украины и прилегающих территорий имеет экзистенциальное значение для Европы и страна является главным приоритетом Швеции в области внешней политики.

До этого немецкий журнал Bild писал, что в Германии недосчитались €1 млрд, который предназначался Украине.

Ранее Украина получила от Канады больше миллиарда долларов из доходов от активов РФ.

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