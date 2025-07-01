Политолог: молодежь Сербии готова отдать суверенитет страны ради ЕС

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал студенческие протесты, продолжающиеся в Сербии. Эксперт указал на стандартную технологию цветных революций, которая уже использовалась на Украине и в Грузии.

Молодежь в Сербии, по его словам, готова отдать Косово и поддержать санкции против России — лишь бы открыть дверь в «цивилизованный мир».

«Они хотят в Евросоюз любой ценой. Надо отказаться от Косово — откажись. Надо поддержать санкции против России — поддерживай. Лишь бы попали в Евросоюз.

При этом не известно, хватит ли у президента Сербии Александара Вучича мужества подавить протесты, добавил Светов.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

До этого Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее политолог раскрыл главную особенность протестов в Сербии.