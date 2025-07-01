Политолог раскрыл главную особенность протестов в Сербии

Студенческие протесты, вспыхнувшие в Сербии, носят стихийный характер, поскольку в стране нет сплоченной оппозиции лидеру страны Александару Вучичу. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Он также обратил внимание, что у протестующих нет четкого плана действий — они требуют досрочных выборов, на которые руководство республики не согласится.

«Дальше многое зависит от самого Вучича и от того, как он себя поведет. Если он будет действовать разумно, то протесты могут сойти на нет. Хотя такие ожидания были и раньше, а протесты продолжаются больше полугода», — отметил эксперт.

Он добавил, что большой вопрос кроется в том, какая из политических сил сможет повернуть ситуацию с митингами себе на пользу, поскольку их много и они раздроблены.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

До этого Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить «цветную революцию».