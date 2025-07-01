Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет», — говорится в документе.

Отмечается, что это в том числе необходимо для развития мессенджера. Доклад о действиях правительства Путин ожидает до 1 сентября 2025 года, ответственным является глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

До этого стало известно, что Минцифры и ФАС оценят уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи стандарта 5G и потенциальный спрос на них.

Как рассказали в правительстве РФ, Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи 5G.

Ранее сообщалось, что в России появится стандарт связи 6G в 2028 году.