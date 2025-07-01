На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета

Кремль: президент РФ поручил обеспечить устойчивость Рунета
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет», — говорится в документе.

Отмечается, что это в том числе необходимо для развития мессенджера. Доклад о действиях правительства Путин ожидает до 1 сентября 2025 года, ответственным является глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

До этого стало известно, что Минцифры и ФАС оценят уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи стандарта 5G и потенциальный спрос на них.

Как рассказали в правительстве РФ, Минцифры и Минпромторгу поручено проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей связи 5G.

Ранее сообщалось, что в России появится стандарт связи 6G в 2028 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами