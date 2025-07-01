Константинов счел глупыми слова мэра Одессы о том, что город не является русским

Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город якобы не является русским, глупы, это позиция необразованного человека. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что мэр города не знает истории Одессы.

27 июня Труханов во время конфликта с военным, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину, заявил на русском языке, что город не является русским и у него «своя история».

Он также отверг тезис о том, что Пушкин — «адепт русского мира», и спросил у солдата, почему он не на передовой.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление Труханова о «нерусском городе» ущербным.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага РФ.