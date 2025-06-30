В США пригрозили Евросоюзу ответом, если там не уберут цифровой налог

Белый дом: США ответят, если ЕС не уберет цифровой налог вслед за Канадой

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил в эфире Fox News, что США примут дополнительные меры против Евросоюза (ЕС) в сфере торговли, если он не откажется от цифрового налога вслед за Канадой.

Он напомнил, что ранее в формате «Большой семерки» (G7) были достигнуты договоренности по цифровому налогу и налогу в размере не менее 15% для многонациональных корпораций.

«Посмотрим, уберут ли они их. Если не уберут, [представителю США на торговых переговорах] Джеймисону Гриру найдется, что на это сказать», — сказал Хассет, комментируя взаимодействие с ЕС.

Хассет также заявил, что США и Канада сразу возобновят торговые переговоры, как только Оттава отменит налог на цифровые услуги для американских компаний.

До этого канадский министр финансов и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада решила отменить налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня, в ожидании заключения торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона.

Ранее Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.