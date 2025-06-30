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Путин по видеосвязи открыл соцобъекты в Донбассе

Путин по видеосвязи открыл соцобъекты в Донбассе и Новороссии
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл пять социальных объектов в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В новых регионах были открыты спортивные и образовательные учреждения. Так, в Мариуполе реконструировали стадион «Западный». Он включает футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, 2 универсальные площадки для занятий. Вместе со зрителями он может вмещать до 1,5 тыс. человек.

В ЛНР же обновили школу города Первомайска, там появился новый бассейн длиной 25 метров.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ Путин также заявил, что новые регионы России, включая Донецкую и Луганскую народную республику, должны к 2030 году выйти на общероссийский уровень по уровню жизни людей.

В ходе совещания Путин также заявил, что в новых регионах России необходимо создавать рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

Ранее Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены.

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