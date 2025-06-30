В Армении хотят регулировать политическую деятельность лиц без гражданства страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране необходимо внедрить законодательные механизмы регулирования политической деятельности лиц, не имеющих гражданства Армении. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Армении лица, не имеющие гражданства страны, «могут осуществлять политическую деятельность в Республике Армения, причем выражая самые радикальные взгляды».

«У нас должны быть механизмы, при необходимости нужно сделать законодательные изменения для реакции на такие случаи», — заявил он.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркоров записал обращение к Пашиняну о гонениях на церковь и его друга.