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МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины

МИД Ирана: Киеву выражен протест из-за поддержки агрессии Израиля
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Shutterstock

Иранские власти вызвали в министерство иностранных дел временного поверенного в делах Украины и выразили официальный протест Киеву из-за поддержки агрессивных действий Тель-Авива против Тегерана. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба МИД Исламской Республики.

«Поддерживая военную агрессию сионистского режима, украинские официальные лица фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский дипломат пообещал передать в Киев претензии Тегерана как можно скорее.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Киева с Тегераном как «крайне напряженные» и поддержал удары, нанесенные по иранской территории.

До этого он заявлял, что Иран якобы оказывает поддержку России на Украине, и это должно прекратиться. Он также выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

Ранее в Иране пригрозили людям тюрьмой и плетьми за использование Starlink.

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