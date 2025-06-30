Главы МИД ОДКБ осудили атаки Израиля и США на Иран

Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осуждают удары Израиля и США по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении министров в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Решительно осуждаем силовую акцию против Исламской Республики Иран в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права», — сказано в документе.

Подчеркивается, что любые атаки на гражданские объекты, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, категорически неприемлемы.

«Они создают риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе, чреваты разрушительными последствиями для глобального мира и стабильности», — отметили министры в заявлении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в Кремле оценили намерение Армении вернуться в ОДКБ.