Катар участвует в переговорах по иранской ядерной программе

Катар участвует в переговорах США и Ирана по ядерной программе Тегерана

Катар участвует в дипломатическом процессе США и Ирана по иранской ядерной программе. Об этом сообщил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на брифинге, передает ТАСС.

«Сейчас Катар участвует в этом [процессе], участвует активно, контакты со сторонами проходят практически на ежедневной основе», — сказал дипломат.

До этого заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Вашингтон предложил Тегерану возобновить переговоры по ядерной программе, при этом конкретных договоренностей пока нет.

Он также заявил, что Иран хочет получить от США ответ, осуществят ли они новый «акт агрессии» против исламской республики.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Иран планирует продолжить переговоры с «евротройкой».