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Французский политик разорвал флаг НАТО на глазах у толпы

Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо разорвал флаг НАТО перед толпой

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо разорвал флаг НАТО перед огромной толпой в Париже. Видео с тем, как политик разрывает один из символов альянса, разлетелось по французским пабликам в сети.

Перед тем, как разорвать флаг, Филиппо заявил участникам митинга, что Франция не должна участвовать в чужих войнах. Он считает, что стране необходимо выйти не только из Североатлантического альянса, но и из Евросоюза.

В прошлом году член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси призывал США покинуть НАТО. Он напомнил, что один из штатов, а именно Гавайи, не попадает под действие договора Североатлантического альянса. По его словам, некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Сам же Масси призвал вывести из-под действия соглашения остальные 49 штатов США.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы стран НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации. Министр подчеркнул, что в вопросе военных расходов Россия руководствуется здравым смыслом, а не «выдуманными из пальца угрозами», как это делают в НАТО.

Ранее в США раскрыли, как политика НАТО влияет на курс России.

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