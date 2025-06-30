Россия введет ограничения на работу ряда информационных ресурсов ЕС

РФ введет ограничения на работу 15 европейских ресурсов в ответ на санкции ЕС

Россия введет ограничения на работу 15 европейских ресурсов в ответ на санкции Евросоюза (ЕС) против российских СМИ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, такое решение стало ответом на рестрикции ЕС в отношении восьми российских изданий и информканалов «Eurasia Daily», «Fondsk», «Lenta», «News Front», «Rubaltic», «South Front», Фонд стратегической культуры и ФГБУ РИЦ «Красная звезда».

«В случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ», — указали в МИД РФ.

26 июня на саммите ЕС не получилось утвердить 18-й пакет санкций против России. По данным интернет-издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее СМИ узнали сроки утверждения нового пакета санкций ЕС против России.